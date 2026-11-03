I giallorossi continuano il tour de force e sono pronti ad affrontare il Manchester United di Carrick all'Old Trafford nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Gasperini è costretto a dei cambiamenti a partire dalla porta, a causa del forfait delle ultime ore di Gollini: gioca Vasquez. In difesa c'è Balerdi e non Ndicka, l'esterno destro è Rensch. Panchina per Molina e Lulli. Confermati centrocampo e attacco con Mora dal 1'.

Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali

Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Mainoo, Baleba; Cunha, Fernandes, Diallo; Mbeumo.Darlow, Heaton, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Mount, Tielemans, Santos, Lacey, Fletcher, Amass, Zirkzee.Carrick.

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante, de Roon, Wesley; Soulè, Mora; Malen. A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Pisilli, Ghilardi, Molina, Lulli, Di Nunzio, Castro. Allenatore: Gasperini.