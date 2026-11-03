Durante la giornata, invece, nessuno scontro in città
Manchester United-Roma, i cori dei tifosi giallorossi in corteo verso l'Old Trafford
Attimi di tensione fuori l'Old Trafford. Prima dell'ingresso all'interno del settore ospiti ci sono stati dei contatti tra un gruppo di tifosi giallorossi e la polizia inglese. Un romanista è stato arrestato e il settore ospiti è rimasto in silenzio per quindici minuti e con le pezze capovolte. Poi gli ultras romanisti hanno iniziato a cantare ed incitare la squadra che al 17' era già avanti 0-2 contro il Manchester United. Durante la giornata, invece, nessuno scontro in città. Gli oltre tremila tifosi presenti nella città inglese sono arrivati allo stadio in corteo senza particolari problemi.
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