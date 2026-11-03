Attimi di tensione fuori l'Old Trafford. Prima dell'ingresso all'interno del settore ospiti ci sono stati dei contatti tra un gruppo di tifosi giallorossi e la polizia inglese. Un romanista è stato arrestato e il settore ospiti è rimasto in silenzio per quindici minuti e con le pezze capovolte. Poi gli ultras romanisti hanno iniziato a cantare ed incitare la squadra che al 17' era già avanti 0-2 contro il Manchester United. Durante la giornata, invece, nessuno scontro in città. Gli oltre tremila tifosi presenti nella città inglese sono arrivati allo stadio in corteo senza particolari problemi.