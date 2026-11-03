Donyell Malen ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro il Manchester United. Queste le sue parole:

Che idea si è fatto del momento del Manchester United? "Non hanno ottenuto i migliori risultati ma sappiamo che è una buona squadra. Dobbiamo stare attenti".

La Roma è pronta per stasera? "Sì, siamo pronti. Non vediamo l'ora di giocare. Sarà una bella serata".

Sono 26 gol in 32 partite. "Sono bei numeri, spero di poterne aggiungere anche oggi".

Cosa ci dice dell'atmosfera? "E' uno stadio fantastico, non vedo l'ora di giocarci. E' davvero molto bello, sarà una bella serata".