D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro il Manchester United. Queste le sue parole:

Siete arrivati tardi a causa del traffico e parla lei al posto di Gasperini. Quanto ci avete impiegato dall'albergo? "Più del previsto, cose che succedono. Senza scorta, ma intanto ci siamo".

Cosa è successo a Gollini? "Questa mattina ha avuto un mal di schiena forte, abbiamo provato a recuperarlo in giornata ma non ce l'ha fatta. Gioca Vasquez, abbiamo fiducia in lui".

Che garanzie vi può dare Vasquez? "E' un'opportunità, anche per lui. Fa parte dei quattro portieri che abbiamo a disposizione. Sono cose che succedono. Con grande serenità affronterà una partita, bella. Sarà una grande opportunità per lui, siamo tranquilli che possa fare una buona partita".