Manca sempre meno al fischio d'inizio di Manchester United-Roma, in programma alle 21 all'Old Trafford. I tifosi giallorossi sono accorsi in massa al meeting point per avvicinarsi insieme all'affascinante sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Oltre mille i romanisti che successivamente si sono incamminati verso lo stadio dei Red Devils. E tra i tanti cori e le tantissime sciarpe giallorosse, è comparso anche un simpatico adesivo con protagonista Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma, infatti, è finito sull'adesivo della metro londinese. Il classico Mind the Gap ("Attenzione allo spazio" tra la banchina e il treno, ndr) è infatti diventato un Mind the Gasp. Attenti al Gasp, ciò che i tifosi dello United ripetono ormai da giorni.