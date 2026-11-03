Non sembra esserci fine ai guai in casa Roma. Dopo il forfait di Gollini a poche ore dal fischio d'inizio di Manchester United-Roma, dopo 22' all'Old Trafford arriva un altro infortunio tra i giallorossi. Devyne Rensch, schierato a sorpresa dal 1' contro i Red Devils sulla corsia destra, ha infatti dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema evidentemente muscolare. Al suo posto è entrato Emanuele Lulli, all'esordio in Champions League. Proprio a causa dell'infortunio del difensore olandese è nato un accesso parapiglia con protagonisti Soulé e Bruno Fernandes, con l'argentino che è andato a muso duro verso il portoghese che non aveva messo la palla fuori: entrambi ammoniti.