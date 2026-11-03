Continua la crisi dei red Devils che hanno subito due gol nel primo quarto d'ora

Redazione
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Manchester United-Roma, i cori dei tifosi giallorossi in corteo verso l'Old Trafford

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Poco prima le scintille tra Soulé e Bruno Fernandes, poi l'inquadratura che racconta la crisi del Manchester United che nei primi 18 minuti ha subìto due gol: bucce di arancia in campo vicino a Matheus Cunha nei pressi della bandierina del corner - oltre a cartacce e bicchieri. La protesta dei tifosi inglesi continua dopo un avvio di gara orribile dei Red Devils.

Bruno Fernandes Manchester United v AS Roma

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