Continua la crisi dei red Devils che hanno subito due gol nel primo quarto d'ora
Manchester United-Roma, i cori dei tifosi giallorossi in corteo verso l'Old Trafford
Poco prima le scintille tra Soulé e Bruno Fernandes, poi l'inquadratura che racconta la crisi del Manchester United che nei primi 18 minuti ha subìto due gol: bucce di arancia in campo vicino a Matheus Cunha nei pressi della bandierina del corner - oltre a cartacce e bicchieri. La protesta dei tifosi inglesi continua dopo un avvio di gara orribile dei Red Devils.
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