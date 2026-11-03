L'emergenza portieri continua a preoccupare Gian Piero Gasperini. Dopo l'infortunio di Mile Svilar, anche Pierluigi Gollini rischia di dare forfait per la sfida di Champions League contro il Manchester United a causa di un problema alla schiena. Una situazione che costringe il tecnico giallorosso a valutare le alternative. In caso di assenza dell'ex Atalanta, la scelta ricadrebbe su due portieri che, per motivi diversi, non hanno ancora avuto l'occasione di esordire con la maglia giallorossa: Giorgio De Marzi e Devis Vasquez.

Chi è Giorgio De Marzi

Chi è Devis Vasquez

La prima soluzione a disposizione di Gasperini potrebbe essere Giorgio De Marzi,. La sua prima convocazione risale al 29 dicembre 2024, in occasione di un'altra sfida prestigiosa, quella contro il Milan a San Siro. All'epoca sulla panchina della Roma sedeva Claudio Ranieri, che decise di chiamarlo a causa delle condizioni non ottimali di Mathew Ryan, alle prese con un problema al tendine. Quasi due anni dopo però, lo scenario potrebbe essere completamente diverso. Con Svilar fermo ai box e Gollini in dubbio,, in una sfida dal fascino particolare come quella contro il Manchester United. Nato il 18 aprile 2007 a Lancaster, in California, ma cresciuto a San Cesareo, alle porte di Roma, De Marzi possiede la doppia cittadinanza italiana e statunitense. Il suo percorso calcistico si è sviluppato interamente in Italia, con l'ingresso nel settore giovanile giallorosso nel 2021, quando aveva appena 14 anni., che nell'estate del 2024 decise di aggregarlo al gruppo per il ritiro in Inghilterra. Adesso, a 19 anni, potrebbe arrivare la sua prima vera occasione.L'altra soluzione porta invece a Devis Vasquez,. Una parabola particolare quella del colombiano, che aveva iniziato la stagione ai margini del progetto tecnico di Gasperini, salvo poi essere richiamato in causa dopo il lungo stop di Svilar. Nato a Barranquilla il 12 maggio 1998, Vasquez arriva in Europa nel gennaio 2023, quando il Milan decide di acquistarlo dai paraguaiani del Guaraní. L'esperienza rossonera però, non decolla e il portiere non riesce mai a esordire in prima squadra. Inizia così un lungo giro di prestiti che lo porta prima in Inghilterra, allo Sheffield Wednesday, e successivamente all'Ascoli, in Serie B.. Nell'estate del 2025 arriva così la chiamata della Roma, che lo ingaggia a parametro zero dopo la conclusione dell'esperienza al Milan, facendogli firmare un contratto fino al 2027. Nella Capitale lo spazio è praticamente inesistente.. Una situazione che lo porta ad accettare il Besiktas nel mercato invernale del 2026. Neanche l'avventura in Turchia si rivela fortunata. Il colombiano colleziona una sola presenza in campionato e, al termine della stagione, fa ritorno a Trigoria. In estate non riesce a trovare una nuova sistemazione e Gasperini decide di escluderlo inizialmente dalla lista per la Serie A. A cambiare tutto è l'infortunio di Svilar e