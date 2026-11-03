A sorpresa Gasperini sceglie Rodrigo Mora. Niente tre centrocampisti, ma la stella portoghese insieme a Soulé e Malen. Dopo qualche mal di pancia per le troppe panchine di inizio stagione l’ex Porto ha convinto Gasperini. Due gol di fila in campionato (con Cagliari e Udinese) e una serie di buone prestazioni. Ora è pronto per l’esame di maturità e per la seconda volta da titolare in Champions League. Per Gasperini però ci sono altri dubbi di formazione. Balerdi insidia Mancini per una maglia da titolare in difesa insieme a Ndicka ed Hermoso mentre in porta c'è Vasquez in vantaggio su De Marzi in caso di forfait di Golllini. In mezzo al campo confermata invece la coppia de Roon-Cristante. La Roma va a caccia della seconda vittoria consecutiva in Champions League che darebbe una spinta importante alle ambizioni di qualificazione. I giallorossi occupano attualmente il 15esimo posto nella classifica generale con 4 punti, uno in più rispetto ai Red Devils. Un risultato positivo permetterebbe ala squadra di Gasperini di compiere un passo significativo verso la quota dei 10/11 punti indicata dal tecnico come obiettivo per conquistare l'accesso ai playoff.