Dopo Svilar, la Roma rischia di perdere anche Gollini. A poche ore dalla sfida di Champions League, il portiere giallorosso ha accusato un problema alla schiena che mette in forte dubbio la sua presenza. Gollini ci proverà comunque fino all'ultimo ma in caso di forfait sarà una tegola non da poco per Gian Piero Gasperini, che sarà costretto a scegliere tra il 19enne Giorgio De Marzi e Devis Vasquez, reinserito in lista proprio dopo l'infortunio di Svilar. Un'emergenza tra i pali che complica ulteriormente i piani del tecnico giallorosso, anche in vista della prossima sfida contro il Sassuolo, l'ultima prima della sosta per le nazionali.