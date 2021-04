Manchester United, da Solskjaer a Matic: “Roma forte, ma è ora di vincere”

Solskjaer, Matic, Shaw e Maguire presentano la sfida contro i giallorossi: "Club storico con un'ottima squadra, ma per noi è arrivato il momento di vincere l'Europa League"

Come la Roma, anche il Manchester United si prepara alla doppia sfida che deciderà una delle due finaliste di Europa League . I Red Devils, reduci dal pareggio con il Leeds, presentano una settimana fondamentale che si concluderà con la sfida al Liverpool in campionato domenica. Quattro protagonisti del Manchester hanno parlato al sito ufficiale del club di queste sfide importanti che definiranno la stagione dello United.

La Roma difende bene come fanno le squadre italiane solitamente. Sono una squadra esperta e tutti noi conosciamo Edin Dzeko, quindi ogni pallone in area diventa pericoloso. Ci faremo particolare attenzione ovviamente. Siamo in una semifinale e la sentiamo come uno spareggio europeo importante, perché la Roma è un club con grande tradizione e storia, ma già in precedenza abbiamo fatto bene contro le squadre italiana (il Manchester United ha eliminato il Milan agli ottavi, ndr). Faremo grande attenzione e arriveremo a queste partite sperando di arrivare in finale. Se riusciamo a chiudere la stagione con una finale e un trofeo sarebbe una grande cosa.