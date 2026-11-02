L'ex Lecce è reduce da una lesione e dovrebbe partire dalla panchina. Diallo invece è pronto dal primo minuto

Redazione
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Uno spettatore urla “Forza Lazio”, Pandolfi risponde: “C'è solo la Roma”. E scatta l'applauso

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Buone notizie per Michael Carrick alla vigilia della sfida contro la Roma di domani sera all'Old Trafford. Dorgu, infatti, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la lesione al bicipite femorale e sarà tra i convocati. Recuperato anche Diallo che ha svolto regolarmente la seduta dopo il problema accusato contro il Chelsea e che ritroverà Gasperini da avversario dopo gli anni trascorsi a Bergamo. Restano invece indisponibili Rashford e Shaw. Oggi alle 14:30 Carrick presenterà la gara in conferenza stampa insieme a Mainoo.

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