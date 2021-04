Manchester-Roma, al Campidoglio viene suonato l’inno giallorosso

La proposta sarebbe partita dal consigliere leghista Davide Bordoni ed è stata subito accolta

Stasera, all'Old Trafford, prima della partita non ci sarà l'inno della Roma. Ma ci hanno pensato al Campidoglio. Come scrive Leggo, durante la seduta del consiglio comunale è stato suonato, nell'aula Giulio Cesare, "Roma, Roma, Roma" di Venditti. La proposta sarebbe partita dal consigliere leghista Davide Bordoni ed è stata subito accolta. Intorno a questa partita c'è tanta tensione ma anche molta speranza. Ieri i tifosi capitolini hanno salutato la squadra prima della partenza per Manchester con cori, fumogeni e striscioni.