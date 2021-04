Manchester, quinta vittoria consecutiva in Premier: 3-1 al Burnley

La Roma affronterà il Manchester United nelle semifinali di Europa League. I Red Devils continuano ininterrottamente la propria corsa in campionato, trovando la quinta vittoria consecutiva: contro il Burnley finisce 3-1. Sblocca la partita Greenwood al 48′, ma due minuti più tardi Tarkowski riporta il risultato in parità. Solskjaer riesce quindi a portare a casa i tre punti nei minuti finali: in rete ancora Greenwood e Cavani al 93′, regalando la vittoria al Manchester United. I Red Devils si portano così a -8 dal Manchester City, che deve ancora giocare la partita della 32^ giornata contro l’Aston Villa.