Ruslan Malinovskyi, ex Genoa e Atalanta, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il trequartista ucraino ha parlato del su rapporto con Gasperini e di Daniele De Rossi. Queste le sue parole:

Dopo il suo addio all'Atalanta si parlò di qualche sua incomprensione con Gasperini: realtà o fantasia? "Macché, una normalissima situazione di calcio: erano arrivati nuovi calciatori, io giocavo meno e si era presentata a quel punto l'occasione di andare a Marsiglia. Quello che è stato scritto sul rapporto tra me ed il mister è falso, non successe proprio nulla. Ci siamo sempre parlati, fu un rapporto perfetto fino all'ultimo giorno".

E De Rossi che allenatore è? "Dopo l'infortunio di Venezia e la preparazione non avevo giocato molto, persi un anno tra recupero e rimozione della placca. Avevo bisogno di minutaggio per riprendere il ritmo ed il mister mi ha dato subito fiducia e più libertà in zona offensiva. Perciò lo voglio ringraziare, perché sono cresciuto in tante cose proprio grazie a lui. Con DDR in panchina, il Grifone può sicuramente volare in alto".