Malen si gira, saluta e vola in Olanda. Dopo l'assist e l'ottima prestazione contro il Sassuolo, il bomber giallorosso ha fatto le valigie per raggiungere la Nazionale: Xavi lo aspetta per i prossimi impegni di Nations League. "Ci vediamo presto", il messaggio di Bobby ai tifosi della Roma. Contro il Sassuolo è stato ancora una volta tra i migliori in campo. Non è arrivato il gol, ma il suo assist perfetto ha permesso a Mora di firmare il tris e chiudere la partita. Ora Gasperini dovrà fare a meno di lui per le prossime due settimane. "Buon modo per andare in pausa", ha scritto Malen sui social, salutando momentaneamente il mondo giallorosso. Ma niente paura: la sosta passerà in fretta e Bobby tornerà presto a disposizione di Gasp. La Serie A è avvisata.

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