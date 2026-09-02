Cinque gol in due partite, due prestazioni super e un bottino che poteva essere anche molto più corposo. Donyell Malen sta continuando a dominare il campionato italiano e trascinare la Roma, con i tifosi che sognano grazie a lui e possono intanto riassaporare la Champions League. L'ex Aston Villa sarà premiato, insieme a Svilar, al Gran Gala del Calcio di stasera a Milano come miglior attaccante della scorsa stagione: “Non mi aspettavo magari di partire così bene, ma sono molto felice. Penso sia la mia migliore partenza. Spero di essere pronto per trascinare la Roma, siamo in un ottimo momento. Obiettivo? Partita dopo partita, poi vedremo”, ha detto ai cronisti presenti.