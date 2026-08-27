Ziolkowski: "Dall'arrivo a Roma sono migliorato sotto tanti aspetti. Sono soddisfatto"

Porte girevoli in difesa. Ziolkowski verso l'addio, ma prima serve il sostituto e il profilo individuato è Morato del Nottingham. Secondo quanto riportato da Il Tempo il polacco dovrebbe trasferirsi in prestito secco mentre la trattativa con il club inglese prosegue. D'Amico ha proposto un prestito con diritto di riscatto, il Nottingham vorrebbe inserire l'obbligo a determinate condizioni. Si continuerà a trattare anche nella giornata di oggi ma prima della fumata bianca da Trigoria non arriverà l'ok per la cessione di Ziolkowski. Cinque giorni alla fine del mercato e il ds è al lavoro per completare la rosa ed accontentare Gasperini.