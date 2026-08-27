Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La Roma vuole mandare a giocare Ziolkowski: le offerte a titolo definitivo non hanno soddisfatto il club, sono arrivate proposte troppo vicine al prezzo con cui la Roma lo ha preso dal Legia. Quello che si sta aspettando è un sostituto. Morato, in questo momento, il Nottingham non lo vuole cedere in prestito. Il Lione ha rischiato sanzioni pesanti: con la qualificazione in Champions avrebbe risolto qualche problema, così diventa difficile, e il giocatore vuole giocare la Champions. Ora sta a Roma e Lione trovare un accordo"

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Con Fofana la Roma farebbe un ulteriore scatto in avanti e sarebbe il completamento perfetto per il reparto offensivo. Il Lione ha dei problemi economici, ha bisogno di incassare circa 100 milioni di euro entro il prossimo anno e penso che la Roma proverà ad acquistare il belga”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Il risultato di ieri tra Lione e Fenerbahce può favorire la Roma. Fofana vuole giocare la Champions e lo ha comunicato al club francese. Il Lione, come diversi club transalpini, deve cedere un pezzo negli ultimi giorni di mercato e la formula secondo la quale la Roma lo mette a bilancio solamente nel prossimo anno e al Lione consente di metterlo in questo può aiutare entrambe le squadre. Gasperini rimane fiducioso che i Friedkin possano fare uno sforzo e accontentarlo con un innesto nel ruolo di esterno sinistro”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma con Fofana completa la squadra, poi se dovesse arrivare anche un altro difensore diventerebbe ancora più forte. Gasperini vuole vincere lo scudetto, non chiede tutti questi giocatori solamente per ritornare in Champions League".