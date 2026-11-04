Una magra consolazione. Magrissima, per Donyell Malen. Anche a Old Trafford l’olandese ha lasciato il segno: il suo rigore glaciale ha portato la Roma sul 2-0 e le ha fatto sognare una notte da ricordare. Almeno per un tempo. Poi è arrivata la rimonta dello United, e la serata si è trasformata in un incubo. In una notte così, la prestazione di Malen, un po’ sottotono rispetto alle ultime uscite, è passata in secondo piano. Ma quel gol gli ha regalato comunque una soddisfazione personale, di quelle che restano. Perché con quella rete Malen è entrato nella storia giallorossa. È il terzo giocatore della Roma a segnare in almeno tre partite consecutive di Champions League, dopo Antonio Cassano (2004) ed Edin Dzeko (2018). Un record che vale tanto, ma che non basta a cancellare la serata. Una piccola luce in una notte da dimenticare.