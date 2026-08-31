Tripletta al debutto contro la Fiorentina, doppietta in 20 minuti contro il Lecce. È un Donyell Malen inarrestabile e infallibile che continua a scrivere la storia della Roma e soprattutto della Serie A: come riporta OptaPaolo, solamente Nordahl (20 gol, nel 1949) e Altafini (20, tra il 1958 e il 1959) hanno segnato più reti dell'olandese nelle prime 20 partite nel campionato italiano. L'ex Aston Villa è anche - nettamente - il miglior marcatore nella storia della Roma per gol ogni 90'.