Solamente Nordahl e Altafini hanno segnato più reti dell'olandese
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Tripletta al debutto contro la Fiorentina, doppietta in 20 minuti contro il Lecce. È un Donyell Malen inarrestabile e infallibile che continua a scrivere la storia della Roma e soprattutto della Serie A: come riporta OptaPaolo, solamente Nordahl (20 gol, nel 1949) e Altafini (20, tra il 1958 e il 1959) hanno segnato più reti dell'olandese nelle prime 20 partite nel campionato italiano. L'ex Aston Villa è anche - nettamente - il miglior marcatore nella storia della Roma per gol ogni 90'.
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