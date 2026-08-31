Esordio da titolare, poi ingresso dalla panchina con tanto di primo gol in maglia giallorossa. Rodrigo Mora ha già lasciato il segno, mostrando grandi qualità e strappando già i complimenti di Gasperini che sembra stravedere per lui. Il giovanissimo portoghese dopo la vittoria con il Lecce ha rilasciato la sua prima intervista in tv:

Che cosa significa il primo gol con la maglia della Roma? "Voglio continuare così, era un po' il sogno con cui volevo iniziare. L'anno scorso non è andata come mi aspettavo, ora voglio proseguire così".

Come è giocare con calciatori come Dybala e Malen? "E' un sogno giocare con Dybala, lo seguivo da quando ero bambino. Ho provato anche a fornirgli un assist, è meraviglioso giocare con giocatori del genere. E anche con Malen, che ha fatto 5 gol in 2 partite".

Quale è il rapporto con Gasperini? "E' stato uno dei motivi per cui sono arrivato qui, è stato decisivo nella mia scelta. Voleva un giocatore con le mie caratteristiche. Voglio continuare così con lui".

Che cosa l'ha colpita di Roma e della Roma? "Non ho avuto ancora modo di visitare la città, sto ancora facendo il trasloco, ma lo farò. Sono contentissimo del supporto dei tifosi, anche al Porto i tifosi mi avevano riservato un trattamento speciale".

RODRIGO MORA A DAZN

Oggi si attendevano delle conferme dopo l'esordio di una settimana fa... "Sono contento di entrambe le partite, in questa posizione mi trovo perfettamente. L'ambientamento procede al meglio".

Com'è stato il primo impatto con Gasperini? Dal punto di vista fisico. "È vero, all'inizio gli allenamenti sono stati duri, ci ho messo tempo per abituarmi. Poi però i risultati si vedono, la squadra gioca con intensità e ritmo. Mi ha favorito il fatto di giocare in una posizione dove mi trovo a mio agio".

Cosa ti ha ripetuto più spesso Gasperini in queste settimane? "Mi corregge spesso quando ricevo la palla, mi chiede di aprirmi e puntare l'avversario, di non ricevere di spalle. Poi di verticalizzare e di giocare come prima opzione in avanti".

Come ti stai trovando a Roma? Hai parlato con Totti? "Non ho ancora avuto modo di vederla, sto finendo il trasloco. Spero di conoscere presto Totti, spero che succederà presto. È stato un idolo per un'intera generazione".

RODRIGO MORA IN CONFERENZA

Ci racconti questi tuoi primi giorni, la gioia del gol di oggi e se hai una dedica? "Chiaro sono arrivato in un grande club, in una grande città, sono stato accolto nel migliore dei modi da tifosi e compagni. Non poteva esserci un inizio migliore con due vittorie. Sono felice del gol di questa sera ma sono contento e soddisfatto nel complesso. La dedica sicuramente per la mia famiglia, abbiamo passato momenti difficili nella scorsa stagione e ci tengo a condividere ora il momento di felicità".

C’è qualche compagno che ti sta aiutando in questo momento? Cosa ti sta dando Gasperini in queste settimane? "Wesley, anche per motivi linguistici parlando entrambi portoghesi, mi sta aiutando ad integrarmi al meglio in questo gruppo. Il mister correggendomi continuamente, spronandomi, e per questo lo ringrazio".

Come sta andando l’adattamento anche a livello fisico? "Sto bene a livello fisico, sapevo di arrivare in un calcio oltre che tattico anche fisico. Ma se la squadra gioca così tutto diventa più facile in campo, ci aiutiamo ad una velocità molto alta e questo si vede in campo".