Il classe 2001 ha chiesto del tempo per riflettere. La risposta definitiva entro stasera o domani mattina
Cessione Soulé, Gasperini precisa: "Non c'è nessuna offerta, domani può giocare"
La Roma continua a muoversi sul mercato e il ds D'Amico è al lavoro per completare la rosa di Gasperini. Per l'attacco il nome in pole è quello di Leweling e i giallorossi contano di chiudere l'affare nelle prossime ore. Come riporta Fabrizio Romano, la Roma ha trovato l'accordo economico con lo Stoccarda (da circa 35 milioni di euro), mentre il calciatore ha chiesto del tempo per riflettere e dare il suo ok al trasferimento. Si attende la risposta definitiva entro stasera o domani mattina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Gasperini: "Sul mercato stiamo facendo il possibile. Scudetto? Inter avanti". Poi blinda Koné
Pagelle AS Roma
Lecce-Roma 0-4 LE PAGELLE: Malen: Bobby in volo. Soulé, mare e vento. Mora et labora
News AS Roma
Rodrigo Mora: "Gasperini decisivo nella mia scelta. È un sogno giocare con Dybala"
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: Leweling, si lavora per chiudere. Vaz all'Hull City
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti