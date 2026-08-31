Il classe 2001 ha chiesto del tempo per riflettere. La risposta definitiva entro stasera o domani mattina

Redazione
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Cessione Soulé, Gasperini precisa: "Non c'è nessuna offerta, domani può giocare"

La Roma continua a muoversi sul mercato e il ds D'Amico è al lavoro per completare la rosa di Gasperini. Per l'attacco il nome in pole è quello di Leweling e i giallorossi contano di chiudere l'affare nelle prossime ore. Come riporta Fabrizio Romano, la Roma ha trovato l'accordo economico con lo Stoccarda (da circa 35 milioni di euro), mentre il calciatore ha chiesto del tempo per riflettere e dare il suo ok al trasferimento. Si attende la risposta definitiva entro stasera o domani mattina.

leweling FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27

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