La Roma continua a muoversi sul mercato e il ds D'Amico è al lavoro per completare la rosa di Gasperini. Per l'attacco il nome in pole è quello di Leweling e i giallorossi contano di chiudere l'affare nelle prossime ore. Come riporta Fabrizio Romano, la Roma ha trovato l'accordo economico con lo Stoccarda (da circa 35 milioni di euro), mentre il calciatore ha chiesto del tempo per riflettere e dare il suo ok al trasferimento. Si attende la risposta definitiva entro stasera o domani mattina.