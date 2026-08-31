Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Gasperini, che dopo la Fiorentina schianta anche il Lecce. In 180 minuti due 4-0 nettissimi a favore dei giallorossi, entrambi di lunedì, con dimensioni del punteggio che soprattutto questa sera potevano essere anche più importanti. Nel postpartita il commento del tecnico romanista:

GASPERINI A SKY SPORT

Spazzate via il luogo comune che all'inizio non c'è ancora la condizione o siete un'eccezione? "Effettivamente stiamo bene, abbiamo fatto due partite nonostante il clima così torrido e una preparazione fatta al caldo. I ragazzi hanno lavorato benissimo e ora stiamo recuperando anche i giocatori che hanno fatto il Mondiale, come Koné e lo stesso Malen. Si sta completando anche la rosa, sono arrivati dei giocatori nuovi. Aspettiamo domani che si chiuda finalmente questo mercato, non ne posso più, così si parlerà solo di calcio".

Lei ha sempre difeso la 'vecchia guardia': che cosa aveva visto lei che altri non avevano percepito? "Non so chi la pensasse così, ma per me era evidente che avessimo giocatori di livello. Forse per alzare il livello bastava metterne qualcuno altrettanto forte vicino. Questo è un gruppo straordinario sotto l'aspetto anche morale e dei valori, ci mette sempre la faccia anche quando le cose vanno meno bene e sono attaccati alla Roma, giocano con passione. Che è una componente fondamentale per lo sport e soprattutto per il calcio".

Il paragone Malen-Higuain ci può stare? "Come caratteristiche sì, forse fisicamente erano un po' diversi. Malen ha meno statura, ma per la rapidità controllo-tiro e per le accelerazioni in pochi metri è un paragone che mi trova d'accordo".

Le era mai capitato di vincere le prime due partite 4-0? Come ha 'riattaccato la spina', rispetto alle dichiarazioni dell'estate? "Quest'anno abbiamo iniziato molto presto e con un gruppo che ora è in grande condizione. Poi il mercato, il Mondiale, i giocatori che arrivavano a pizzicotti... c'era anche meno attenzione alle partite. Siamo andati in Inghilterra a fare le partite, dove viaggiano in ogni mese dell'anno. Ci è servito molto, anche già col Borussia abbiamo fatto un'ottima gara in un campo difficile e con 80mila persone, una gara come da Champions. Questo è un gruppo con tanti giocatori che hanno caratteristiche importanti, testa e cuore soprattutto. Poi i muscoli e la qualità vengono dopo".

La Roma mi sembra una squadra sempre più convinta, anche per l'atteggiamento: è la cosa che la soddisfa di più? "Sicuramente rispetto all'inizio dell'anno scorso abbiamo delle conoscenze maggiori, abbiamo fatto una stagione insieme e in crescendo sotto il profilo qualitativo del numero di gol segnati, della fiducia nel continuare a cercare la via della rete. Questi sono vantaggi che ci ritroviamo al secondo anno. La forza maggiore è che siamo veramente solidi e forti nella testa. Non tutte le partite andranno così, ma questo è un bel gruppo veramente. Un gruppo di ragazzi sano e con valori forti. Se valiamo 100 saremo in grado di fare 100, non 99".

Arriverà il famoso esterno alto a sinistra? "Ho seguito la partita, di mercato ne sapete più voi...".