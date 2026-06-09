Donyell Malen è pronto per il suo primo Mondiale, con la 'sua' Olanda affronterà Giappone, Svezia e Tunisia. L'attaccante della Roma ha rilasciato un'intervista alla rivista Men's Health, tutte le parole del centravanti usciranno giovedì, di seguito un'anteprima: "Quando le persone si aspettano qualcosa da te, significa che ti apprezzano. "Nel calcio, se segni sei un eroe. Se non tocchi palla o sbagli un gol, finisci subito nel mirino delle critiche. Io parlo molto con mia moglie e con le persone che mi sono più vicine: sono le uniche opinioni che possono davvero ferirmi. Tutto il resto lo lascio scivolare addosso. E poi, quando le cose non vanno bene, spesso sono il primo ad accorgermene". Malen ha poi parlato del Mondiale: "È qualcosa che si sogna da ragazzi. Indossare questa maglia è un orgoglio".