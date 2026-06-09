Manca sempre di meno al Mondiale e l'Olanda di Malen si candida per recitare un ruolo da protagonista. Gli 'Orange' ieri hanno battuto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in amichevole con due reti di Gakpo su calcio di rigore. Prova incolore di Donyell che ha sbagliato un clamoroso gol in area piccola, errore non da lui. Koeman, ct dell'Olanda, ne ha parlato in conferenza stampa: "In queste due partite abbiamo segnato due gol su rigore. Creiamo le occasioni, ma se non segniamo queste partite rischiamo di pareggiarle, Summerville e Malen hanno sbagliato due reti". Malen era rimasto a secco anche nel test contro l'Algeria, in quel caso era arrivata la sconfitta. L'esordio della nazionale è in programma il 14 giugno, sfida col Giappone. Poi giocherà contro Svezia e Tunisia.