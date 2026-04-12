Malen, il centravanti con numeri da esterno: i dati record dal suo arrivo a Roma

L'olandese è uno dei pezzi pregiati da cui ripartire in estate. Fin qui è il giocatore - statisticamente - più simile a Lookman di tutta la Serie A

Redazione 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 16:33)

Le statistiche classiche (ovvero gol e assist) ci raccontano di un impatto devastante sulla Serie A in pochi mesi: sono già 10 le reti in sole 12 partite giocate. La tripletta contro il Pisa - la prima di tutto il campionato italiano - ha confermato l'impressione di un centravanti completo e di grandissima qualità, ma ciò che lo rende così diverso dagli altri è la sua versatilità: non è un numero 9 statico e, anzi, è più abituato a giocare partendo dall'esterno (come faceva a Dortmund). Sa smarcarsi, uscire dall'area per venire a giocare il pallone o anche puntare l'uomo nello stretto o in profondità come nel primo gol di venerdì sera. Un repertorio vastissimo, fondamentale per essere efficace con Gasp (e non solo)....

Un centravanti-esterno: numeri da top in Serie A e in Europa — Nel calcio del 2026 la duttilità è fondamentale anche quando si parla di attaccanti e l'olandese è stato scelto da Gasperini proprio per questo. Dopo poco meno di 3 mesi, i numeri di Donyell Malen sono già da top player: in Europa è terzo per gol (dopo Haaland e Burkardt) e terzo per dribbling ogni 100 tocchi (dopo El Mala e Moise Kean). È nettamente sopra, invece, a giocatori come Vinicius Jr. o anche Watkins, centravanti dell'Aston Villa che lo ha "spinto" ad andar via da Birmingham. In Serie A, il giocatore più simile a lui - confrontando le statistiche avanzate - è incredibilmente Ademola Lookman, passato dall'Atalanta all'Atletico Madrid a gennaio. Malen si trova esattamente a metà fra centravanti fisici come Pio Esposito o Thuram ed esterni/trequartisti tecnici come Yildiz e Lookman: è in assoluto la punta con più conduzioni palla per entrare in area (penalty box carries, 2.02 a partita) e dribbling completati (2,6 a partita) di tutta la Serie A.

"Zirkzee? Guardate che in nazionale olandese il titolare è Malen...", queste le parole di Gasperini a fine gennaio, che ora risuonano e non sembrano dichiarazioni da 'volpe che non arriva all'uva'. Donyell Malen negli ultimi mesi è stato fondamentale per continuare a credere in una corsa Champions non ancora del tutto chiusa. Di certo sarà uno dei pezzi pregiati da cui ripartire in estate e la sua avventura alla Roma, fin qui, ci ricorda - se ce ne fosse ulteriore bisogno - che per raccogliere i frutti del lavoro di Gasperini sarà necessario seguire le sue indicazioni in sede di mercato.