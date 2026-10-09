Donyell Malen ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport. Il bomber giallorosso ha parlato del suo legame con Dybala, di Gasperini e non solo. Queste le sue parole:

Ti dice qualcosa Dymalen o Dybalen? "Dymalen... fa pensare alla connessione, sì, è divertente online... Il feeling con Paulo è stato immediato".

Psv, Borussia, Aston Villa, Roma. Hai sempre segnato tanto. "Mai così tanto. E fin dalle prime giornate".

Cosa è cambiato? "Penso un po' tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L'allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo".

Sei stato tu a voler lasciare l'Aston Villa o Emery a spingerti all'uscita? "Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore".

Cos'ha Gasperini di tanto speciale? "Il modo in cui gestisce giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente".

Fa saltare le sedie nello spogliatoio. "E successo dopo Parma. Amazing. Era troppo felice, è volato anche un tavolo".