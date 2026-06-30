Uno si dispera, l'altro ride. Nel calcio capita anche tra compagni di squadra. Stanotte, anzi stamattina, il Marocco ha eliminato l'Olanda al Mondiale e si è preso gli ottavi di finale. Un risultato che permette a Donyell Malen di fare ritorno in Europa, non prima di godersi le meritate vacanze. L'attaccante è stato l'assoluto protagonista della rincorsa Champions della Roma, ma Koeman l'ha subito bocciato come punta centrale per poi impiegarlo sulla fascia e infine spedirlo in panchina dopo un diverbio avuto in allenamento. Stanotte Malen non ha giocato nemmeno un minuto e gli Orange sono andati a casa. L'ex Aston Villa cercherà il riscatto con la Roma e punta a esserci durante la prima fase del raduno estivo a Trigoria. Discorso diverso per El Aynaoui che ha giocato poco con i giallorossi (salvo le ultime gare di campionato) e che ora vede da vicino il sogno di arrivare tra le prime quattro del Mondiale. Prove da leader quelle del centrocampista per il quale ora si parla di interessamento di big d'Europa. La Roma non intende venderlo, anzi il prossimo anno El Aynaoui dovrebbe essere promosso tra i titolari. Il suo rientro, ovviamente, slitterà ancora.