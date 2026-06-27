Dopo la cavalcata e i numeri impressionanti con la Roma, Donyell Malen non è riuscito a proseguire sullo stesso livello anche al Mondiale con l'Olanda. Da punta è stato spostato a destra, con l'inserimento di Brobbey che invece è riuscito già a segnare 3 gol. La leggenda orange Frank De Boer ha detto la sua a 'Voetbalprimeur' sul giocatore giallorosso partendo dalla prestazione con la Tunisia: "Non credo abbia giocato male. Speravamo che Malen segnasse, purtroppo non è successo. Ci ha provato ed è stato attivo, è stato semplicemente sfortunato nei minuti finali". Ma le difficoltà realizzative di Malen in queste ultime tre partite, secondo l'ex allenatore dell'Inter, partono dall'amichevole con l'Algeria e gli errori grossolani evidenziati dai media: "Tutto è iniziato con l'occasione sprecata contro l'Algeria al De Kuip. Sembra che lo tormenti un po', sembra che pensi troppo. Per questo sarebbe stato bello se avesse segnato due gol ora. Però non ha giocato male".