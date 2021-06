Malagò: “Mourinho alla Roma è un elettroshock, mette di buon umore”

"La vicenda stadio? Per Pallotta è stata come la truffa a Totò alla Fontana di Trevi, la vicenda ha qualcosa di incredibile"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è stato ospite speciale al dibattito "Come sta il calcio italiano?" , organizzato dal giornale 'Il Fatto Quotidiano'. Per lui un pensiero sul tema Superlega , ma anche sull'arrivo alla Roma di Mourinho . Questa la sua analisi:

Sulla Superlega Non è che ti puoi svegliare la mattina e fare una cosa privatistica. A meno che non esci dal sistema, come l'Nba, che però non risponde a nessuno della pallacanestro. Mentre il calcio risponde a Federazioni, Uefa e Fifa. L'NBA è un unicum che non risponde a nessuno. Invece c'è un tema di regole, di doping, di giustizia sportiva, di giocatori da prestare alle nazionali.