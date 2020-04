Malagò: “Blocco degli allenamenti almeno fino al 27 aprile”

Campionati e allenamenti sono fermi da ormai un mese a causa del coronavirus, in queste ore si attende una conferenza stampa di Conte per capire le linee guida per le prossime settimane e nel frattempo Giovanni Malagò, presidente del Coni, parla a Radio Radio dell’eventuale ripresa delle sedute atletiche:

“Sono costantemente in contatto con il ministro Spadafora. Suppongo, e credo di non sbagliarmi, che il Dpcm in preparazione da parte del Governo proprio in queste ore confermi il blocco degli allenamenti. Fino a quando? Almeno fino al 27 aprile, oppure fino al week-end del primo maggio”.