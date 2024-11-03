Le parole del difensore: "Una liberazione incredibile. Un abbraccio coi tifosi che ci mancava da troppo tempo"
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Giangiacomo Magnani ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Roma. Queste le sue parole:
Che cosa c'era nell'esultanza. "C'era una liberazione incredibile, è stato un momento veramente magico, un abbraccio coi tifosi che ci mancava da troppo tempo. C'era tutto".
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