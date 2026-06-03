Solo giovani per Baldini nel match amichevole di stasera, fatta eccezione per Donnarumma
Pisilli: "Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini"
Niccolò Pisilli in campo dal 1' con la maglia azzurra, anche se si tratta di una partita amara vista l'eliminazione dai Mondiali e il mancato impiego del centrocampista nel play off contro la Bosnia. Il centrocampista giallorosso è stato scelto da Baldini nella formazione titolare che scenderà in campo questa sera, alle 20:45, in un match amichevole che vedrà tantissimi giovani, fatta eccezione per Donnarumma. Ecco la formazione: Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho.
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