Gasp difende de Roon: "È una bella persona. Non è amato dai romanisti? Nemmeno io lo ero"

Seconda gara consecutiva da titolare per Lulli e seconda grande prestazione per il giovane esterno giallorosso, che anche nella vittoria di Lecce è stato uno dei migliori in campo. Dentro per 90 minuti, a destra e poi anche a sinistra, ennesima conferma per il classe 2007 che nel postpartita ha parlato del 4-0 al Via del Mare:

LULLI A SKY SPORT

Come fa ad avere questa personalità a 19 anni? "E' tutta la vita che lavoro per questo, finalmente sto coronando il mio sogno. Devo ringraziare i miei compagni che mi stanno aiutando dal primo minuto dandomi consigli e al mister per la fiducia. Sto vivendo un sogno, ma sono certo che è solo l'inizio".

E' facile giocare con Dybala? "Sì, è facilissimo. Mi dà sempre la palla al momento giusto, mi dà consigli, mi sprona a sfruttare la mia personalità e a puntare. Sono grado di giocare con lui".

LULLI A DAZN

Ci racconti queste settimane incredibili. "Non ci credevo nemmeno io, dopo la Fiorentina stavo vivendo un sogno, ero sulle mie. Dopo i primi allenamenti mi sono concentrato e mi sono detto che questo è solo l'inizio. Ho continuato a lavorare, devo migliorare tanto. Ringrazio la squadra che mi aiuta sempre e Gasperini che mi dà sempre fiducia".

Da chi stai imparando di più? "Da Malen ovviamente e Paulo che mi dà sempre i consigli giusti, mi sprona a puntare e far vedere le mie qualità offensive. Sono tutti campioni, rubo con gli occhi ogni giorno".