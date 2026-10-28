In copertina c'è il duo romanista Lulli-Pisilli e quello Mora-Malen che ieri ha risolto la partita, ma anche contro il Cagliari il contributo di Gollini è stato fondamentale. In un match e, in generale, in un periodo in cui i giallorossi concedono più del solito nelle ripartenze, il portiere nato a Bologna ha tappato buchi e spifferi in più di un'occasione. Come riportano i dati di Sofascore, l'ex Atalanta ha chiuso la partita dell'Olimpico con 1,73 gol evitati - inclusa una grande parata su Mendy in contropiede - oltre a ben 32 passaggi riusciti su 32 e 3 lanci lungi su 3. Era dal 2019 che un portiere non registrava numeri del genere in Serie A (quella volta fu Szczęsny). Prestazione impeccabile di un ragazzo che a Trigoria ha ritrovato la serenità e la fiducia di Gasperini dopo le liti che li avevano allontanati nel loro periodo a Bergamo. La Roma e i tifosi giallorossi attendono ancora il rientro di Svilar, ma, a partire da Como, Gollini ha dimostrato di essere ancora un portiere di livello nonostante le pochissime presenze negli ultimi anni. Oltre a Castro, Mora, Balerdi o Ghilardi, i giallorossi possono vantare una seconda linea all'altezza dei titolari anche in porta.