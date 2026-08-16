La Roma di Dortmund ha convinto. Finalmente. Per la prima volta in questo precampionato, la squadra di Gasp ha dato una risposta da Champions. Il tecnico la aspettava. E l'ha avuta. Ora la Fiorentina. Con qualche certezza in più e qualche sorriso ritrovato. Tra le note più positive c'è Lulli. Partito titolare, l'esterno ha mostrato personalità. Grinta. Gamba. E anche quella spregiudicatezza che serve per giocare nella Roma di Gasp. Una prestazione che ha convinto il tecnico. Lulli può diventare una risorsa importante. Uno dei ricambi per la stagione. Ma non basta. Gasp vuole un altro esterno. Un ultimo tassello per aumentare le alternative sulla fascia. Perché tra Champions e Serie A servirà una rosa profonda. La missione non è impossibile. Lo ha detto lo stesso allenatore. E D'Amico è già al lavoro per accontentarlo. Tre nomi, al momento, sono sul tavolo. Udogie, Cacciamani e Luis Henrique.

Cacciamani convince, Udogie in pole: D'Amico accelera

. Ora serve l'accelerata. Mancano 8 giorni all'inizio del campionato. E la Roma deve ancora regalare a Gasp l'ultimo rinforzo sulla fascia. D'Amico è al lavoro. Il tempo, però, stringe. In pole c'è. È il primo nome della lista. L'esterno ha già dato il suo sì alla Roma. Ora manca il passaggio più importante: aprire la trattativa con il Tottenham. La Roma potrebbe farlo già nelle prossime ore. La prima offerta ufficiale è in arrivo. La valutazione è di circa 25 milioni. Alle sue spalle c'è. Un altro giovane. Un altro italiano. E un profilo che apiace tantissimo. La prestazione contro laha convinto ancora di più il club granata. Il Toro, però, non fa sconti. Per lasciarlo partire servono almeno 20 milioni. Poi c'è. Più defilato. Ma ancora nella lista. L'Inter lo valuta quasi 30 milioni. La Roma, per ora, non vuole spingersi così in alto. L'idea è provare a strappare un. Tre nomi. Una sola casella da riempire. E appena 8 giorni per farlo. Gasp aspetta. D'Amico deve accelerare. Perché il tempo è sempre meno.