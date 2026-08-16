Il calciomercato della Roma gira tutto attorno all'esterno offensivo, ma il ds D'Amico è al lavoro anche per completare la batteria dei laterali. Dopo l'addio di Tsimikas, Celik e Angeliño è arrivato nella Capitale il solo Molina (ieri al debutto in giallorosso) e di ruolo rispetto all'anno scorso ci sono solo Wesley e Rensch. Proprio quest'ultimo contro il Borussia Dortmund è stato schierato titolare in virtù del forfait del brasiliano, ma sulla corsia sinistra. A destra, infatti, Gasperini ha deciso di puntare su Emanuele Lulli, classe 2007 aggregato alla prima squadra quest'estate. Un impiego costantemente in crescita per il 18enne terzino destro, che domani compirà 19 anni. Prima i 18' contro il Cardiff, poi i 20' con il Newport e i 12' contro il Brighton. Ieri infine, contro i gialloneri, maglia da titolare e 76' in campo nell'ultima amichevole estiva della Roma.

Lulli spera nella prima squadra: ecco come vuole convincere Gasp