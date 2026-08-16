La priorità del calciomercato della Roma resta l'esterno offensivo, ma il ds D'Amico deve completare anche la batteria dei laterali e il 2007 si candida
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Il calciomercato della Roma gira tutto attorno all'esterno offensivo, ma il ds D'Amico è al lavoro anche per completare la batteria dei laterali. Dopo l'addio di Tsimikas, Celik e Angeliño è arrivato nella Capitale il solo Molina (ieri al debutto in giallorosso) e di ruolo rispetto all'anno scorso ci sono solo Wesley e Rensch. Proprio quest'ultimo contro il Borussia Dortmund è stato schierato titolare in virtù del forfait del brasiliano, ma sulla corsia sinistra. A destra, infatti, Gasperini ha deciso di puntare su Emanuele Lulli, classe 2007 aggregato alla prima squadra quest'estate. Un impiego costantemente in crescita per il 18enne terzino destro, che domani compirà 19 anni. Prima i 18' contro il Cardiff, poi i 20' con il Newport e i 12' contro il Brighton. Ieri infine, contro i gialloneri, maglia da titolare e 76' in campo nell'ultima amichevole estiva della Roma.
Lulli spera nella prima squadra: ecco come vuole convincere GaspAl Signal Iduna Stadium la prestazione di Lulli è stata positiva, con il classe 2007 in grado di fornire copertura difensiva e spinta offensiva. Tutto ciò che Gasperini chiede ai suoi esterni di fascia, insomma. Nei 76' in campo Lulli ha effettuato 3 contributi difensivi, 2 intercetti e 3 recuperi oltre a un salvataggio (dati Sofascore). Ha tentato 3 duelli a terra, vincendone uno, mentre l'unico duello aereo innescato lo ha vinto. Un tiro in porta, respinto, mentre positivi sono i numeri in fase di fraseggio. Il quasi-19enne ha registrato l'88% di precisione passaggio nella metà campo avversaria (7/8), dato che scende all'82% nella propria metà campo (9/11). Precisi anche i lanci lunghi, con 2 su 3 arrivati a destinazione. Danno buone speranze di permanenza in prima squadra agli ordini di Gasp anche i dati riguardanti conduzioni e progressioni. Lulli palla al piede ha corso 54.9 metri (dall'altro lato Rensch, per rendere l'idea, riporta 23.3), di cui 37.4 (21,3 il dato dall'olandese) verso la porta avversaria. Per le corsie la Roma è in pressing su Udogie, mentre la possibile operazione Cacciamani sembra più complicata e ora Luis Henrique non è una priorità. Intanto Lulli spera di convincere Gasp e restare almeno tra i 'grandi'.
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