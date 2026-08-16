Roma contro Turchia. Capitolo due. Dopo la telenovela Greenwood, il club giallorosso deve fare i conti ancora una volta con un club turco. Questa volta è il Galatasaray. Ed è cambiato anche il soggetto. Perché Roma e Gala hanno messo gli occhi sullo stesso obiettivo. Fofana del Lione. D'Amico lo considera un piano B. È l'alternativa a Mora. Ma intanto il ds ha fatto il primo passo. Uno importante. Come riporta Tuttosport, la Roma ha presentato un'offerta da 40 milioni per convincere il Lione. Una risposta non è ancora arrivata. Anzi. Forse sì. Ma non dalla Francia. Il Galatasaray, infatti, è pronto a giocarsi le sue carte. Come riporta Tuttomercatoweb, il club turco vuole mettere sul tavolo un ingaggio monstre per convincere Fofana. Una proposta importante. E potenzialmente decisiva. La partita, però, resta aperta. La decisione arriverà dopo il ritorno tra Lione e Fenerbahce. Prima, nessuno vuole sbilanciarsi. La Roma, intanto, spera di chiudere per Mora. E aspetta. Ma il tempo corre. E il rischio di perdere anche Fofana è concreto.