Lo scetticismo c'era. Eccome. I primi passi di Molina a Roma non sono stati accompagnati dall'entusiasmo. Anzi. Più di qualche mugugno. Il Mondiale con l'Argentina aveva lasciato dubbi. Gli errori contro Inghilterra e Spagna pesavano ancora. Poi è arrivato Dortmund. Trenta minuti. Sono bastati quelli. Nahuel ha cambiato la percezione. Recuperi. Contrasti. Personalità. E una tranquillità assoluta con il pallone tra i piedi. Un altro giocatore. O forse, semplicemente, quello vero. Perché Molina si è presentato con tutto il suo repertorio. Ha dato gamba alla fascia. Ha difeso. Ha spinto. Ha giocato con sicurezza. Esattamente quello che cercava Gasp. Un esterno completo. Un giocatore che può fare entrambe le fasi. E che, soprattutto, sembra essersi già inserito nei meccanismi della nuova Roma. L'impatto è stato forte. Talmente forte da sorprendere anche i tifosi dell'Atletico Madrid, che lo conoscono bene. Sui social è partita la reazione. Incredulità. Ma anche qualche rimpianto. "Con noi non ha mai giocato così". E poi il paragone più pesante. "Ora sembra Cafù, è incredibile". Ora arriva la prova vera. La prima ufficiale. Contro la Fiorentina. Molina è pronto. E Gasp ci conta.

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