Lukaku e la Lecce del gol: Big Rom vuole dimenticare San Siro e tornare a far male

Big Rom vuole riprendere a segnare in campionato dopo il digiuno con Monza e Inter. Ai salentini ha già fatto 2 gol in 4 precedenti

Una settimana, quella passata, non delle più facili per Romelu Lukaku che ha affrontato il suo passato in un complicatissimo match con l'Inter. La sua scelta di quest'estate non ha di certo fatto felice la tifoseria nerazzurra che la scorsa settimana lo ha accolto con una valanga di fischi ad ogni tocco palla. Big Rom è apparso spaesato e quasi sopraffatto da una situazione troppo pesante anche per un campione come lui. La settimana devastante, però, è terminata ed è il momento di voltare pagina e di concentrarsi sul qui e ora senza rimuginare su quanto è stato a San Siro. Domenica arriva una sfida più che importante per una Roma che non può permettersi di steccare questo tipo di partite.

All'Olimpico c'è il Lecce di D'Aversa, squadra partita alla grande per poi calare fisiologicamente, ma che non darà vita facile alla squadra di Mou. Il tecnico giallorosso, in mezzo a mille incertezze tra vari infortuni, si affiderà al suo bomber che con i salentini vanta un ottimo score: 2 reti in 4 partite per il belga che vuole riprendere da dove ha lasciato. Sono 8 fin qui le reti segnate da Lukaku tra campionato e coppa, di cui 5 in campionato. Dopo essere rimasto a secco con Monza e Inter il centravanti giallorosso ha tutta la voglia di tornare a esultare placando tutte le critiche di chi lo ha tormentato nella settimana passata e magari approfittando del ritorno di Dybala al suo fianco: quando la coppia è scesa insieme lo score della Roma si è praticamente triplicato. Dopo il Lecce ci sarà la decisiva sfida a Praga di Europa League e il derby con la Lazio, arrivare a questi due importanti appuntamenti trascinati dal proprio bomber è quello che Mourinho e compagni si aspettano per passare una sosta serena e magari mettere qualche mattoncino sull'eventuale permanenza di Lukaku. Alla faccia di chi, come Ausilio in settimana, ancora ne parla male.

