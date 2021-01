Luis Alberto: “Importante vincere così, stiamo migliorando e si vede”

La Lazio batte la Roma 3-0 grazie anche alla doppietta di Luis Alberto. Lo spagnolo ha parlato al termine del match.

LUIS ALBERTO A SKY

Che segnale rappresenta vincere un derby dominando?

Quest’anno era importantissimo, in Serie A non stavamo facendo quello che volevamo. Abbiamo avuto un periodo negativo, ma nell’ultimo mese si è vista una squadra diversa, che è migliorata tanto. Oggi nel derby si è visto questo, dobbiamo continuare a crescere e dare continuità a quello che stiamo facendo.

Nei big match date sempre il meglio, come mai?

Quest’anno abbiamo fatto passi avanti in questo aspetto, ma non possiamo perdere la concentrazione con le altre: è un campionato in cui devi battere chiunque.

Di solito uomo assist, ma segnare è più bello: stai facendo tanti gol

E’ una cosa di cui parlano più gli altri di me, io voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibile. Sta toccando ora a me contribuire con i gol, è una questione di tempo e di continuità.