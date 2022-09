Ludogorets-Roma, campo in pessime condizioni: colpa di un fungo

Si avvicina sempre di più l'esordio della Roma in Europa League. Questa sera i giallorossi affronteranno il Ludogorets allo stadio di Razgrad. Come riportato da Sky, le condizioni del manto erboso sono pessime per colpa di un fungo che ha devastato il campo da gioco creando buche (in alcune zone non è presente il manto erboso) e zolle. Non il migliore degli esordi dunque quello alla LudogoretsArena per gli uomini di Josè Mourinho, infastidito dalla problematica.