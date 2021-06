Lucchesi: “Mourinho è un fuoriclasse, mi aspetto un mercato da grande squadra”

L'ex direttore generale della Roma commenta l'arrivo del tecnico portoghese: "Se ha scelto la Roma ha avuto garanzie sul mercato"

Si competerà subito per il podio? "La Roma è una buona squadra ma per essere competitiva ha bisogno di crescere da punto di vista tecnico, l’obiettivo deve essere fare i 30 punti in più che quest’anno l’hanno divisa dall’Inter".

Qual è la vera motivazione che ha fatto si che Mourinho accettasse la Roma? "Se lui ha accettato è convinto della validità del progetto per come glielo hanno presentato. Mourinho vive di stimoli e scommesse, il popolo romanista ha sofferto molto negli ultimi anni e adesso è normale che la tifoseria abbia dei timori anche di fronte ad un allenatore importante. Mourinho è un allenatore che sceglie le sue panchine, se ha scelto la Roma un motivo c’è".

Come vede la situazione economica del calcio italiano e la proposta della SuperLega? "La crisi è in tutto il mondo e anche nel calcio. Il sistema non è crollato ma ha ondeggiato molto, la ripresa sarà lenta. La SuperLega è stata comunicata male e gestita peggio, non è pensabile sacrificare un sistema europeo intero per la crisi economica di quindici squadre".