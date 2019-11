Lucarelli: “Ieri la Roma ha pagato la mancanza di alternative e la rosa corta”

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, è intervenuto ai microfoni di TMWRadio in seguito alla vittoria di ieri sera contro la Roma per 2-0. Queste le parole del dirigente dei ducali:

Su Fonseca

“La bravura di Fonseca è quella di aver capito subito il campionato italiano e la Serie A. Ha registrato la fase difensiva, concede molto meno ora. Ieri hanno pagato la mancanza di alternative valide e una rosa stretta per affrontare tanti appuntamenti. Erano un po’ scarichi mentalmente e fisicamente”.

Sulla vittoria con la Roma e gli obiettivi stagionali dei gialloblù

“Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Il nostro unico obiettivo è la salvezza. Prima ci arriviamo e meglio è. La vittoria con la Roma è una grandissima soddisfazione, un risultato mai in discussione. La Roma era stanca per le tante partite ma a livello tecnico è superiore a noi. Veniamo da un periodo difficile per gli infortuni e questo rende ancor più merito al mister”.