Luca Pellegrini compie gli anni, gli auguri di Zaniolo: “Ti voglio bene!” – FOTO

Compie oggi gli anni Luca Pellegrini. Il terzino sinistro, prodotto del vivaio giallorosso e attualmente al Cagliari in prestito dalla Juve, spegne 21 candeline. A festeggiarlo è stato anche Nicolò Zaniolo, suo ex compagno di squadra alla Roma, anche se per una sola stagione. “Tanti auguri Luca, ti voglio bene”, questo il messaggio su Instagram del talento romanista attualmente ai box per infortunio. Oltre alla maglia giallorossa, i due – entrambi classe ’99 – hanno condiviso anche quella della Nazionale, dove sono cresciuti insieme trovando poi la grande chance in una big di Serie A.