Louwagie (d.g. Gent): “La Roma in un periodo di scarsa forma. Dobbiamo crederci”

Il direttore generale del Gent, Michel Louwagie, ha rilasciato un’intervista al tabloid voetbalkrant.com in cui parla dell’imminente sfida di Europa League tra la squadra belga e la Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo ai sedicesimi di finale di Europa League. Stiamo andando molto bene nella competizione. Qualificazione? Penso che dobbiamo crederci. Se giochi i sedicesimi di finale, allora hai fatto bene e hai qualità. La Roma è in un periodo di scarsa forma. Penso che si debbano concentrare anche sul campionato. Sono quinti e le inseguitrici si stanno avvicinando, sarà un obiettivo per loro mantenere quella posizione. Quindi abbiamo sicuramente una possibilità”.