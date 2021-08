Lotito: “Minacce per l’acquisto di Pedro. Non idoneo per la Roma, per noi si”

Il presidente della Lazio parla dell'acquisto dello spagnolo dai giallorossi

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni del programma 90° minuto su Rai 2 ponendo l'accento sull'acquisto di Pedro, arrivato dalla Roma: "Credo che ci voglia un po' di buon senso. Una forma di discriminazione, anche da parte dei club, va combattuta. Pedro dalla Roma non è stato impiegato, per noi era idoneo alla squadra. Al debutto ha già dato il suo apporto, abbiamo fatto un acquisto che ritengo giusto. Non le nascondo che ho ricevuto telefonate di sedicenti tifosi, minacce. Ma per me sono all'ordine del giorno. Sarri l'ha ritenuto utile, io l'ho messo nelle condizioni di acquisirlo".