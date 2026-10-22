Lorenzio Pellegrini ha accusato un problema muscolare nella partita contro lo Slovan Bratislava e nelle ultime ore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo - tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Altra tegola per la Roma e per Gasperini che dovrà fare a meno del centrocampista per almeno 2-3 mesi. I tempi di recupero non sono certi e dipendono dal singolo calciatore, ma con una lesione che include anche la componente tendinea di solito superano i 100 giorni. Pellegrini potrebbe tornare ad allenarsi col gruppo direttamente a fine gennaio-inizio febbraio 2027 anche se c'è il rischio di un altro intervento chirurgico.