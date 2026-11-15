Ci sono legami che neanche il tempo può scalfire. Uno di questi è sicuramente quello che unisce Bogdan Lobont e Bojan Krkić. Il portiere rumeno, oggi allenatore, ha vestito la maglia della Roma dal 2009 al 2018, collezionando un totale di 28 apparizioni. L'ex attaccante spagnolo, oggi responsabile dei giocatori in prestito e vice direttore sportivo del Barcellona, nella Capitale è arrivato nell'estate 2011 proprio dalla Catalogna. Una sola annata in giallorosso con 37 presenze e 7 gol, poi un anno di prestito al Milan e il ritorno in blaugrana. Ieri sera l'incontro in Olanda, quattro chiacchiere a tinte giallorosse alla vigilia della sfida tra Ajax Legends e Barcellona Legends in programma oggi alla Johan Cruijff ArenA. "Una volta compagni alla Roma, domani avversari. Ajax Legends contro Barcellona Legends", la didascalia che accompagna il video del simpatico siparietto tra l'ex portiere e l'ex attaccante.